خبز بالثوم

المكونات:

العجينة:

كوب ماء دافئ.

ملعقتان صغيرتان ونصف خميرة فورية.

ملعقة كبيرة عسل.

ملعقة كبيرة دقيق.

ربع كوب زبدة مذابة.

كوب زبادي.

ملعقة صغيرة ونصف ملح.

ملعقة كبيرة ثوم بودرة.

أربع أكواب وربع كوب دقيق.

خليط الثوم:

ربع كوب زبدة مذابة.

6 فصوص ثوم مهروس.

نصف كوب جبن بارميزان.

ربع كوب بقدونس.

طريقة التحضير:

العجينة: في وعاء الخلاط ضعي الماء والخميرة، الدقيق والعسل، قلبي ليختلط.

اتركيه بضع دقائق لتتكون رغوة على سطح الماء.

أضيفي الزبدة، الزبادي، الملح، الثوم وقلبي ليختلط.

أضيفي ٣ أكواب دقيق وشغلي على سرعة بطيئة لتتشكل العجينة.

استمري بإضافة الدقيق حسب الحاجة لتحصلي على عجينة ناعمة متجانسة.

غلفي العجينة واتركيها في مكان دافئ ليتضاعف الحجم.

قطعي العجينة ١٢ قطعة، شكليها مثل الكرة.

أحضري قالب مستدير متحرك القاعدة مقاس ٩ أو ١٠ بوصة.

امسحيه بالزبدة، افردي الكرة مثل القرص ثم لفيها حول بعضها لتعود كالكرة.

ضعي الكرات في القالب، غلفيها واتركيها لتختمر، وزعي خليط الثوم.

ضعي الخبز في الفرن ١٥ دقيقة ليصبح لونه ذهبيًا فاتحًا.

خليط الثوم: في وعاء ضعي الزبدة، الثوم، الجبن والشبت.

قلبي المكونات مع بعضها ثم وزعيها على الخبز.