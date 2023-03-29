شوربة البروكلي بالكريمة والمشروم

المكونات:

(تكفي 4 أشخاص).

ملعقة كبيرة زبدة.

ملعقة كبيرة زيت الزيتون.

كوب فطر مفروم شرائح.

فصّا ثوم مهروسان.

8 أكواب بروكولي (مقطع زهرات صغيرة).

بصلة مفرومة.

كوبا ماء.

4 أكواب مرق دجاج.

ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف كوب كريمة الطبخ.

طريقة التحضير:

سخني الزبدة والزيت في قدر سميك على نار متوسطة.

أضيفي البصل وقلّبي لمدة 5 دقائق حتى تذبل المكونات.

أضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقة أخرى.

أضيفي البروكلي المقطع والفطر والماء والمرق.

اتركي المزيج حتى يغلي ثم خففي النار واتركي الشوربة حتى ينضج البروكلي.

اخلطي المزيج في محضرة الطعام حتى يصبح ناعمًا ثم أعيديه للقدر.

أضيفي الملح والفلفل وحركي.

أضيفي الكريمة واتركيه حتى يسخن ثم قدمي الشوربة ساخنة.