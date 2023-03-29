كوزاميا الدجاج

المكونات:

حبتا بطاطس متوسطتا الحجم.

قطعتا فيليه دجاج مقطعتان أصابع رفيعة.

فصّا ثوم مهروسان.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

ربع ملعقة صغيرة كركم.

ربع ملعقة صغيرة كزبرة

ربع ملعقة صغيرة بابريكا.

ربع ملعقة صغيرة شطة.

ربع ملعقة صغيرة كمون.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ربع ملعقة صغيرة هيل.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقتان كبيرتان بقدونس مفروم.

ملعقتان كبيرتان زيت زيتون.

للبشاميل:

3 ملاعق كبيرة زبدة.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

3 ملاعق كبيرة دقيق.

كوبا حليب.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

رشة فلفل أسود.

4 قطع جبن مثلثات.

3 أكواب جبن موزاريلا.

4 قطع جبن شرائح.

للقلي: زيت ذرة.

طريقة التحضير:

في طبق ضعي الدجاج، أضيفي الثوم وعصير الليمون.

أضيفي الكركم، الكزبرة، بابريكا، شطة، كمون، فلفل، ملح، هيل، بقدونس.

قلبي المكونات لتختلط، ثم ضعيه في الثلاجة لمدة ساعة.

في مقلاة سخني الزيت، أضيفي الدجاج وقلبي لينضج، اتركيه جانبًا.

قطعي البطاطس إلى أصابع، سخني الزيت في مقلاة واقلي البطاطس، ثم اتركيها جانبًا.

البشاميل: ضعي في مقلاة الزبدة، الزيت، الدقيق وقلّبي ليتحمّص قليلًا.

أضيفي الحليب، الفلفل، الملح وقلبي لتتماسك الصلصة.

أضيفي الجبن المثلثات، وقلّبي ليذوب ثم أضيفي ثلث الموزاريلا وقلّبي لتذوب.

ثبتي الرف الشبكي الأوسط في الفرن، سخني الفرن لدرجة حرارة ١٨٠ مئوية.

أحضري طبق فرن فخاري.

امسحي الطبق بطبقة وفيرة من الزبدة.

ضعي البطاطس، الدجاج، نصف كمية البشاميل، قلبي لتختلط مع بعضها.

انثري بعض جبن الموزاريلا، ضعي شرائح الجبن، وبقية البشاميل ثم بقية الموزاريلا.

ضعي الطبق في الفرن ليتحمّر.