لماذا نشعر بالسعادة بعد تناول الشوكولاتة؟

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:

تتمتع الشوكولاتة بشعبية عالمية نظرًا لطبيعتها الكيميائية وخصائصها الغنية، التي تجعل الكثيرين يشعرون بالارتياح بعد ثوان قليلة من تناولها، لذلك ظلت الشوكولاتة بمختلف صورها مصدرًا لسعادة الملايين حول العالم.

لكن ما السبب العلمي وراء تفضيلنا للشوكولاتة في كل المناسبات؟ ومنذ متى والعالم يستمتع بها؟ ومن مكتشفها؟

الشوكولاتة تجعلك سعيدًا:

ذكر موقع "بيزنس إنسايدر" أن تناول الشوكولاتة يؤدي إلى إطلاق الدوبامين، وهو ناقل عصبي يثير الشعور بالسعادة في مناطق معينة من الدماغ، فهي في قائمة أفضل 10 أطعمة معروفة بقدرتها على إنتاج الدوبامين في الدماغ.

الشوكولاتة تخفف التوتر:

نظرًا لأن الدوبامين يُفرز في المخ عندما تتناول قطعة الشوكولاتة، فإنه يخفّض مستويات التوتر لديك، وهذا هو السبب في أن البعض يتوق إلى تناول الشوكولاتة في المواقف الصعبة وعندما يحتاج إلى الراحة والرغبة في التخلص من القلق.

تعوض نقص المغنيسيوم:

تحتوي الشوكولاتة على قدر من المغنيسيوم، وهو عنصر غذائي دقيق يعاني الكثيرون من نقصه في الجسم، ولا سيما النساء.

يقول الخبراء إن حوالي 80% من النساء يعانين من نقص في المغنيسيوم وإن تناول الشوكولاتة الداكنة يعد طريقة جيدة لزيادة مستوياته في الجسم.

الشوكولاتة تذكرنا بحليب الأم:

وفقًا لـموقع "بي بي سي" (BBC)، تحتوي الشوكولاتة عادةً على حوالي 20-25% من الدهون و40-50% من السكر.

وفي الطبيعة نادرًا ما توجد مثل هذه المستويات العالية من السكر والدهون معًا، لكن أحد المنتجات القليلة التي تحتوي على الاثنين معًا هو الحليب.

ويحتوي حليب الأم بشكل خاص على ما يقرب من 4% من الدهون وحوالي 8% من السكريات، وهذه النسبة هي غرام من الدهون إلى غرامين من السكريات، وهي نفس نسبة الدهون إلى السكريات التي نجدها في شوكولاتة الحليب، وكذلك في البسكويت والكعك والآيس كريم.

فوائد صحية أخرى:

تساعد الشوكولاتة الداكنة على تقليل الكوليسترول غير الصحي وتحسين تدفق الدم وزيادة الكوليسترول الجيد وخفض مقاومة الإنسولين، وتعد أكثر الأنواع صحية من بين أنواع الشوكولاتة نظرًا لانخفاض كمية السكر بها، بينما تحتوي الشوكولاتة البيضاء على 10% فقط من مسحوق الكاكاو وزبدة الكاكاو وضعفيْ كمية السكر مقارنة بالشوكولاتة الداكنة.

هل الشوكولاتة تسبب الإدمان؟

تحفز الشوكولاتة إنتاج المواد الأفيونية الطبيعية في الدماغ التي تمنحنا شعورًا بالنشوة، وتحتوي الشوكولاتة كذلك على "الزانثين" و"الثيوبرومين" التي لها خصائص مسببة للإدمان.

وإذا كانت مشروبات مثل القهوة والشاي تحتوي على مادة "الثيوبرومين"، فإن الشوكولاتة تبقى أغنى مصدر لهذه المادة.

كما تحتوي الشوكولاتة كذلك على "التيرامين" و"الفينيل إيثيل أمين"، وهما من الأمينات الحيوية التي تسبب زيادة نسبة السكر في الدم وضغط الدم، وزيادة اليقظة والشعور بالرضا.

لماذا تحب النساء الشوكولاتة؟

تشتهي الإناث الشوكولاتة في مرحلة ما قبل الحيض من كل شهر، لأنهن غالبًا ما يعانين من نقص في مستويات السكر، بينما تساعد الشوكولاتة في موازنة مستوياته في الدم.