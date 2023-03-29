أفغانستان.. زلزال بقوة 4.3 درجات يضرب شرق العاصمة كابول

ضرب زلزال بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم الأربعاء، شرق العاصمة الأفغانية كابول.

وأفادت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، نقلاً عن المركز الوطني لعلوم الزلازل في الهند، بأن الزلزال، وقع على بعد 85 كيلومترًا شرق العاصمة كابول.

وذكر أن السكان شعروا بالهزّة الأرضية، حوالي الساعة الرابعة و49 دقيقة، صباحًا بالتوقيت المحلي، وكان الزلزال على عمق عشرة كيلومترات، مشيراً إلى أنه لم ترد أي تقارير حتى الآن عن حدوث أضرار ولا سقوط ضحايا من جرَّاء الزلزال.

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وكان زلزال قوي، بلغت شدّته 6.8 درجات قد ضرب الأسبوع الماضي أفغانستان، وشعر به السكان في الدول المجاورة، بما في ذلك باكستان وطاجيكستان والهند.

المصدر / وكالات