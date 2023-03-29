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بعد سنوات من المنع

مغادرة الفوج الأول من أهالي قطاع غزة لزيارة المسجد الأقصى المبارك

29 مارس 2023 . الساعة 10:50 بتوقيت القدس
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زُوار الأقصى من قطاع غزة

غادر عشرات المواطنين من أهالي قطاع غزة، فجر اليوم الأربعاء، للصلاة في باحات المسجد الأقصى المبارك، عبر حاجز بيت حانون/ "إيرز"، وذلك بعد سنوات من المنع وفقاً لقرارات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية بأن الفوج يضم مواطنين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا، إذا اشترطت سلطات الاحتلال هذا السن للسماح لهم بلزيارة المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك.

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وسجل الآلاف من سكان قطاع غزة لزيارة "الأقصى"، في ظل إجراءات الاحتلال المشددة بحق الفلسطينيين، ومنعه لأهالي القطاع ومعظم أهالي الضفة والداخل المحتل من زيارة المسجد، إلا وفق إجراءات معقدة وصعب.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#أهالي قطاع غزة #زيارة المسجد الأقصى المبارك

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