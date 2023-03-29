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الاحتلال يطلق قمرًا صناعيًا للرصد الراداري

29 مارس 2023 . الساعة 10:16 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة الحرب الإسرائيلية، صباح الأربعاء، أنها أطلقت قمرًا صناعيًا إلى الفضاء يحمل اسم "أفق 13".

وقالت الوزارة: "أطلقت مديرية الفضاء بالوزارة بنجاح، القمر الصناعي أفق 13 إلى الفضاء فجر الأربعاء".

وبحسب البيان ذاته، "تم الإطلاق باستخدام قاذفة أقمار صناعية من نوع "شافيت"، من حقل تجريبي وسط فلسطين المحتلة".

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كما أشارت وزارة الحرب الإسرائيلية إلى أن "أفق 13 هو قمر صناعي للرصد بالرادار بقدرات متطورة، وعند دخوله إلى مدار حول الأرض سيخضع لسلسلة من الاختبارات المصممة للتحقق من سلامته ومستوى أدائه".

ولدولة الاحتلال عدة أقمار صناعية في الفضاء سواء لأغراض التجسس أو الاتصالات، كما أنها تمتلك القدرة على إطلاق الأقمار الاصطناعية بنفسها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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