29 مارس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 29 مارس/ آذار العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزه في نقاط:

1954 العدو الصهيوني بقيادة المجرم أرئيل شارون يقترف مذبحة في قرية نحالين ويقتل ويجرح العشرات.

العدو الصهيوني بقيادة المجرم أرئيل شارون يقترف مذبحة في قرية نحالين ويقتل ويجرح العشرات. 1984 انهيار الدرج المؤدي إلى مدخل «المجلس الإسلامي الأعلى» في فلسطين، حيث اكتشفت ثغرة تؤدي إلى نفق طويل شقته دائرة الآثار الإسرائيلية بمحاذاة السور الغربي الخارجي للمسجد الأقصى وتمتد من باب المغاربة حتى باب المجلس مما هدد عمارة المجلس بالسقوط.

انهيار الدرج المؤدي إلى مدخل «المجلس الإسلامي الأعلى» في فلسطين، حيث اكتشفت ثغرة تؤدي إلى نفق طويل شقته دائرة الآثار الإسرائيلية بمحاذاة السور الغربي الخارجي للمسجد الأقصى وتمتد من باب المغاربة حتى باب المجلس مما هدد عمارة المجلس بالسقوط. 1995 القسام ينجح في قتل المدعي العام ومجندتين صهيونيتين في الخليل.

القسام ينجح في قتل المدعي العام ومجندتين صهيونيتين في الخليل. 1998 استشهد القائد القسامي المهندس محي الدين الشريف من بلدة بيت حنيا، وحركة حماس تتهم جهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية بإعدامه.

استشهد القائد القسامي المهندس محي الدين الشريف من بلدة بيت حنيا، وحركة حماس تتهم جهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية بإعدامه. 2002 بدأ الاحتلال بقيادة المجرم أرئيل شارون عملية اجتياح الضفة الغربية أطلق عليها عملية "السور الواقي"، واستمرت العملية حتى تموز/ يوليو 2002م.

بدأ الاحتلال بقيادة المجرم أرئيل شارون عملية اجتياح الضفة الغربية أطلق عليها عملية "السور الواقي"، واستمرت العملية حتى تموز/ يوليو 2002م. 2002 الاستشهادي أحمد إخزيق من حي الصبرة بغزة يقتحم مغتصبة نتساريم ويقتل مغتصبين.

الاستشهادي أحمد إخزيق من حي الصبرة بغزة يقتحم مغتصبة نتساريم ويقتل مغتصبين. 2002 الاستشهادية آيات الأخرس التابعة لشهداء الأقصى، تفجر نفسها في محل تجاري بالقدس، وتقتل (٤) صهاينة، وتجرح أكثر من (٢٥) آخرين.

الاستشهادية آيات الأخرس التابعة لشهداء الأقصى، تفجر نفسها في محل تجاري بالقدس، وتقتل (٤) صهاينة، وتجرح أكثر من (٢٥) آخرين. 2006 الحكومة الفلسطينية العاشرة برئاسة إسماعيل هنية تؤدي اليمين الدستورية في غزة ورام الله عبر الفيديو كونفرنس.

الحكومة الفلسطينية العاشرة برئاسة إسماعيل هنية تؤدي اليمين الدستورية في غزة ورام الله عبر الفيديو كونفرنس. 2021 عودة الملاحة الدولية في قناة السويس بعد أن نجحت هيئة قناة السويس بإعادة تعويم سفينة الحاويات إيفرغيفن التي جنحت في القناة يوم 25 مارس الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين