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عرين الأسود: مجموعاتنا اشتبكت مع قوات الاحتلال المقتحمة لنابلس

29 مارس 2023 . الساعة 09:41 بتوقيت القدس
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قالت مجموعات عرين الأسود، صباح اليوم الأربعاء، إن مجموعاتها تصدت لاقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس فجر اليوم.

وأضافت المجموعة في بيان مقتضب، وصل "" نسخة عنه: "مجموعاتنا تصدت بالاشتباك وصليات الرصاص المبارك لاقتحام قوات الاحتلال".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فجر اليوم الأربعاء مخيم عسكر الواقع شرق محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وقال شهود عيان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم عسكر شرق نابلس، حيث قامت بمحاصرة أحد المنازل في المخيم، وسط اشتباكات مسلحة عنيفة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قوات الاحتلال #اشتباكات #اقتحام نابلس #عرين الأسود

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