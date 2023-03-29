الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في مدن الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الأربعاء حملة مداهمات واعتقالات طالت مناطق من مدن الضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، واعتقلت الأسيرين المحررين: وهبي احسان الريماوي (33 عاما)، وعلي علي الريماوي (33 عاما)، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

وأشارت إلى أن مواجهات اندلعت في البلدة عقب عملية الاقتحام، أطلق الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز باتجاه الشبان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

أما في مدينة نابلس، أفاد الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة مواطن بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع الاحتلال أثناء اقتحامها مخيم عسكر شرق نابلس، مبينًا أنه تم تقديم العلاج اللازم له.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر محلية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت محيط المقبرة الشرقية في مدينة نابلس، واعتقلت الشاب عبد الله ابو صافي من منزله.

وفي أريحا: اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة العوجا شمال أريحا، واعتقلت الشاب محمود أبو جاموس (18 عاما)، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته.

المصدر / فلسطين أون لاين