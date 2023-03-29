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الاحتلال يغير آلية إدخال "الصاج" لغزة عبر حاجز كرم أبو سالم

29 مارس 2023 . الساعة 04:40 بتوقيت القدس
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حاجز كرم ابو سالم

أصدرت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع مساء الثلاثاء، بشأن تغيير في آلية إدخال "الصاج" من خلال حاجز كرم أبو سالم.

وقالت اللجنة: إن "الجانب الإسرائيلي أبلغها بأن هناك تغيير على آلية دخول الصاج من خلال حاجز كرم أبو سالم إلى قطاع غزة" .

وأوضحت أن تغيير آلية دخول الصاج إلى غزة يتم من خلال عمل التنسيق العادي للصاج بسماكة لغاية (3 ملم) فقط أما الصاج الذي تزيد سماكته عن (3 ملم).

وأكملت اللجنة: يجب تقديم طلب تنسيق خاص والحصول على الموافقة المسبقة من الجانب الإسرائيلي قبل دخوله عبر معبر كرم أبو سالم إلى غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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