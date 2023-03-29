أجهزة أمن السلطة تعتقل عددًا من المطاردين في جنين

اعتقلت أجهزة أمن السلطة في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، عددًا من المقاومين المطاردين المطلوبين لقوات الاحتلال الإسرائيلي بينهم قيادي في سرايا القدس.

وأفادت مصادر محلية بأن مقاومين أطقوا النار بشكل كثيف صوب مقر المقاطعة في جنين، عقب اعتقال أحد المطلوبين أثناء وجوده في مدينة جنين، في حين استهدف شبان مقر المقاطعة بعبوات محلية الصنع.

ووثقت مقاطع فيديو تداولها ناشدون على مواقع التواصل الاجتماعي إطلاق نار كثيف على مقر المقاطعة بالقرب من مخيم جنين.

مصادر محلية: إطلاق نار صوب مقر مقاطعة السلطة في جنين عقب اعتقال عددًا من المطاردين ومصادرة سلاحهم من بينهم قيادي في سرايا القدس pic.twitter.com/mzQEj6PBHD — فلسطين أون لايـن (@F24online) March 28, 2023

وفي وقت لاحق أفرجت أمن السلطة عن المطارد.

وأظهرت مقاطع فيديو استنفار أجهزة أمن السلطة، وانتشارها في جنين، بعد اعتقال المطاردين وإطلاق النار صوب مقر مقاطعة السلطة في المدينة.

مصادر محلية: أجهزة أمن السلطة تستنفر قواتها عقب إطلاق نار صوب مقر مقاطعة السلطة في جنين بعد اعتقال عددًا من المطاردين ومصادرة سلاحهم من بينهم قيادي في سرايا القدس pic.twitter.com/82eEBopwn0 — فلسطين أون لايـن (@F24online) March 28, 2023

المصدر / فلسطين أون لاين