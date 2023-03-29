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إطلاق نار صوب المقاطعة

بالفيديو أجهزة أمن السلطة تعتقل عددًا من المطاردين في جنين

29 مارس 2023 . الساعة 02:26 بتوقيت القدس
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جانب من استنفار عناصر من أجهزة السلطة في جنين

اعتقلت أجهزة أمن السلطة في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، عددًا من المقاومين المطاردين المطلوبين لقوات الاحتلال الإسرائيلي بينهم قيادي في سرايا القدس.

وأفادت مصادر محلية بأن مقاومين أطقوا النار بشكل كثيف صوب مقر المقاطعة في جنين، عقب اعتقال أحد المطلوبين أثناء وجوده في مدينة جنين، في حين استهدف شبان مقر المقاطعة بعبوات محلية الصنع.

ووثقت مقاطع فيديو تداولها ناشدون على مواقع التواصل الاجتماعي إطلاق نار كثيف على مقر المقاطعة بالقرب من مخيم جنين.

وفي وقت لاحق أفرجت أمن السلطة عن المطارد.

وأظهرت مقاطع فيديو استنفار أجهزة أمن السلطة، وانتشارها في جنين، بعد اعتقال المطاردين وإطلاق النار صوب مقر مقاطعة السلطة في المدينة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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