والد طفلة رضيعة يروي حيثيات إنقاذ حياة ابنته بعد اختناقها بالحليب

تمكن أحد عناصر الدفاع بمحافظة اربد الأردنية من إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر شهرين بعد أن وصل والدها إلى المركز حاملا طفلته راكضا بعد أن فقدت جميع علاماتها الحيوية بسبب الحليب الذي تناولته وأدى ذلك إلى انسداد مجرى التنفس.

وفي التفاصيل قال والد الطفلة طارق سعود لإذاعة محلية أردنية، إنه وأثناء تلقي طفلته لجرعة الحليب الاعتيادية أدى ذلك إلى انسداد مجرى التنفس وبدأت بفقدان علاماتها الحيوية ولضيق الوقت قام بحملها وتوجه ركضًا إلى أقرب مركز للدفاع المدني لبعد مكان سكنه عن أيٍّ من مستشفيات المدينة.

وأضاف سعود أنه وحال وصوله للمركز تمام السادسة من صباح اليوم الثلاثاء، كان العريف صهيب الجبور متواجدًا بوظيفته الرسمية كخفير لباب المركز المذكور وعلى الفور قام بإجراء الإسعافات الأولية وإخراج العائق من فم الطفلة لحين وصول الفرق المتخصصة من داخل المركز واستكمال عملية العلاج ونقلها إلى مستشفى الأميرة رحمة التعليمي.

من جانبه بين العريف الجبور أنّ مراكز الدفاع المدني تعمل على تدريب جميع المرتبات وعلى مدار العام على مختلف الإسعافات الأولية المتخصصة بغض النظر عن طبيعة العمل حتى يكون هناك جاهزية لتقديم الإسعافات الأولية لكل من يحتاجها على مدار الساعة.

المصدر / فلسطين أون لاين