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نائب أردني يطالب حكومته بطرد سفير الاحتلال وفتح باب الاعتكاف في الأقصى

29 مارس 2023 . الساعة 01:37 بتوقيت القدس
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د. محمد أبو صعيليك

طالب النائب الأردني، عضو لجنة فلسطين النيابية، د. محمد أبو صعيليك، حكومته باتخاذ خطوات جادّة ردّا على اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه للمسجد الأقصى، والاستجابة للتوصية النيابية بطرد سفير الاحتلال من عمان واستدعاء السفير الأردني لدى الكيان.

وقال أبو صعيليك في تصريحات صحفية، إن هجمات المستوطنين ازدادت شراسة خلال اليومين الماضيين، ولا بدّ من ردّ قاسٍ يتناسب مع حجم الحدث وعدم الاعتماد على الطرق الدبلوماسية فقط.

وأضاف أبو صعيليك إن "مجلس النواب قدّم مذكرة نيابية سابقا لطرد سفير الاحتلال من عمان، كما صوّت أعضاء المجلس الأسبوع الماضي وبالإجماع على طرد سفير الاحتلال من عمان، وعلى الحكومة الاستجابة لتلك التوصية ردا على انتهاكات العدوّ في المسجد الأقصى".

كما طالب أبو صعيليك وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بفتح باب الاعتكاف بالمسجد الأقصى طيلة شهر رمضان المبارك لحمايته من اقتحامات قطعان المستوطنين والقمع الذي يمارس ضد المعتكفين.

 

المصدر / مواقع إلكترونية
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#المسجد الأقصى #القدس #الأردن #نائب #اعتكاف #الاحتلال الإسرائيلي #د. محمد أبو صعيليك

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