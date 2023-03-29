عروض بالجملة للاعبي خدمات البريج

غزة / مؤمن الكحلوت:

كشف نادي خدمات البريج النقاب، عن تلقيه عروض لاستعارة 3 من أبرز لاعبيه، للانضمام إليهم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكد النادي تلقيه عرضاً من نادي نماء لاستعارة اللاعبين أحمد الكرنز وإبراهيم وشاح، بينما أبدى ناديي اتحاد الشجاعية واتحاد بيت حانون رغبة بضم المهاجم بهاء الدعالسة الموسم القادم.

كما وضع نادي شباب خانيونس ضم اللاعب أحمد الكرنز ضمن خططه لاستعارته في الموسم القادم، بينما يتطلع نادي غزة الرياضي لاستعادة اللاعب إبراهيم وشاح، بعدما لعب له الموسم قبل الماضي.

وتقدم نادي اتحاد خانيونس بطلب رسمي لنادي خدمات البريج لضم اللاعب أحمد الكرنز، وسيعقد وفد من مجلس الإدارة جلسة مع إدارة البريج خلال الأسبوع الحالي لبحث مد امكانية استعارة اللاعب الكرنز، وفي ذات الوقت أبدي خدمات الشاطئ رغبة بضم اللاعب وشاح.

ولم يمانع نادي خدمات البريج من إعارة لاعبيه، وسيدرس جميع العروض المقدمة للاعبيه، وسيتخذ القرار المناسب خلال اجتماعات الإدارة القادمة.

ويعتبر الثلاثي وشاح والكرنز والدعالسة من أبرز الاعبين في غزة، ويلعب الدعالسة في مركز المهاجم الصريح، بينما يجيد وشاح والكرنز اللعب في الجناحين الأيمن والأيسر.

وسبق للثلاثي أن خاضوا تجارب في الدرجة الممتازة من قبل، حيث لعب الكرنز في صفوف الصداقة لمدة 3 مواسم، بينما لعب الدعالسة لناديي غزة الرياضي واتحاد بيت حانون.