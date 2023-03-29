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" العبيد " يكشف عن اسمه الحقيقي .. وعلاقته بنادي أهلي غزة !

29 مارس 2023 . الساعة 01:19 بتوقيت القدس
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كشف اللاعب الدولي السابق ومهاجم فريق خدمات الشاطئ سليمان العبيد النقاب، عن بعض الكواليس في حياته الخاصة والرياضية.

وقال العبيد خلال حديث تلفزيوني، أنه اسمه الحقيقي كان في السجل المدني " إياد زايد" وكان معروف بهذا الإسم في صغره، لكنه عندما كبر غير إسمه لسليمان العبيد.

وأوضح العبيد، أنه بدأ حياته الكروية في النادي الأهلي الفلسطيني، لكنه مدرب الفريق في ذاك الوقت لم يُعجب بقدراته وطلب استبعاده، لينتقل بعدها لصفوف فريق خدمات الشاطئ عام 2002.

وطالب العبيد إدارة ناديه بضرورة جلب العديد من الصفقات الهامة، لعدم تكرار ما حدث قبل عامين بالهبوط من دوري الدرجة الممتاز، متمنياً أن ينتقل اللاعب الدولي محمد بلح لجواره في صفوف البحرية.

وأكد العبيد، أن أصعب المواقف التي مر بها عندما هبط الشاطئ لدوري الدرجة الأولى، بينما أجمل اللحظات عندما سجل هدف الصعود البحرية في مرمى نماء.

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#الأهلي الفلسطيني #سليمان العبيد #خدمات الشاطئ #إياد زايد

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