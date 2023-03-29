البيت الأبيض يحرج "نتنياهو"

نفى البيت الأبيض، الثلاثاء، وجود أي خطة مدرجة على الأجندة بشأن زيارة رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي الفاشية بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة.

جاء ذلك في تصريحات لنائبة المتحدث باسم البيت الأبيض أوليفيا دالتون.

وردًّا على سؤال حول تصريحات لسفير الاحتلال الإسرائيلي لدى واشنطن توم نيداس الذي قال إنّ "نتنياهو سيزور الولايات المتحدة في وقت قريب"، أفادت دالتون أنه "لا توجد خطة بهذا الشأن حتى الآن".

وأضافت أنّ نتنياهو "سيقوم بزيارة الولايات المتحدة في وقت ما أسوة بباقي المسئولين الإسرائيليين، إلا أنّ هذه الزيارة ليست مطروحة في الأجندة حاليًّا".

ونقل مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية رسالة إلى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "من الأفضل له عدم القدوم إلى واشنطن في الوقت الراهن"، وِفق إعلام عبري رسمي.

ورغم تشكيل حكومة الاحتلال الإسرائيلي منذ نحو 3 أشهر إلا أنّ بايدن لم يُوجّه دعوة حتى اليوم إلى رئيسها نتنياهو للقائه في البيت الأبيض.

وعادة ما يسارع الرؤساء الأمريكيون إلى دعوة رؤساء الوزراء في حكومات الاحتلال لزيارة البيت الأبيض بعيد تشكيلهم حكوماتهم.

المصدر / وكالات