الاحتلال يقرر هدم منزل عائلة الأسير أسامة الطويل في نابلس

أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي قراراً بهدم منزل عائلة الأسير أسامة الطويل (22عامًا) من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأمهلت قوات الاحتلال عائلة الأسير الطويل، حتى يوم الأحد المقبل لتقديم اعتراض على القرار، فيما كانت سلطات الاحتلال أخطرت العائلة بهدم المنزل، ومنحتها فرصة للاستئناف على الإخطار أمام محاكم الاحتلال.

وفي فبراير الماضي، داهمت قوات الاحتلال منزل الأسير أسامة الطويل والأسير كمال جوري اللذين يتهمهما بتنفيذ عملية "شافي شمرون" قبل أشهر وقتل جندي إسرائيلي.

وخلال مداهمة منزلي الأسيرين الطويل وجوري، قامت الفرق الهندسية التابعة للاحتلال بأخذ قياسات المنزلين وأحدثت ثقوباً وعلامات باللغة العبرية على الجدران.

واعتقلت قوات الاحتلال المطاردين أسامة الطويل (22 عاما) وكمال جوري (22 عاما) في 13 من يناير الجاري بعد محاصرة شقة سكنية تواجدا فيها بمدينة نابلس.

ويتهم جيش الاحتلال الأسير الطويل بتنفيذ عملية إطلاق النار صوب حاجز "شافي شمرون" القريب من بلدة دير شرف غرب نابلس، بتاريخ 11/10/2022؛ التي أدت إلى قتل الجندي في جيش الاحتلال "عيدو باروخ".

المصدر / فلسطين أون لاين