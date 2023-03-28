السعودية تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي "السافر" للمسجد الأقصى

أدانت السعودية، مساء الثلاثاء، اقتحام مستوطنين إسرائيليين، لباحات المسجد الأقصى، واصفة إياه بأنه "سافر".

جاء ذلك في بيان للخارجية السعودية، بعد اقتحام 85 مستوطنا المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، يرافقهم عضو كنيست الاحتلال السابق المتطرف، إيهودا غليك.

أدت مجموعات المستوطنين طقوسا تلمودية في باحات المسجد ونظموا جولات "استفزازية".

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن "إدانة ورفض المملكة للاقتحام السافر الذي نفذه مستوطنون لباحات المسجد الأقصى الشريف، وسط حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وأكدت أن "هذه الممارسات تقوض جهود السلام وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية".

وجددت الخارجية السعودية في البيان ذاته "موقف المملكة الراسخ في دعم جميع الجهود الرامية لإنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن من إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس".

وعام 2003، سمحت حكومة الاحتلال الإسرائيلية أحاديا لمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى من خلال "باب المغاربة" في الجدار الغربي للمسجد.

ومنذ ذلك الحين عارضت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس هذه الاقتحامات وطالبت بوقفها ولكن دون استجابة من قبل حكومات الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين