فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

15 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

الركراكي يعلق على واقعة "الإساءة العنصرية" بسبب وجبة سحور في إسبانيا

اعتقال باكستانيين خططا لضرب أهداف إسرائيلية وسط أثينا

إعلاميون وناشطون بغزة يطلقون حملة "سنفطر في القدس"

أجهزة السلطة تعتقل الحاج منذر رحيب وذوي المعتقل السياسي أحمد هريش

أمن السلطة يشنُّ حملة دهم واعتقالات برام الله

قرار نهائي من برشلونة بشأن الُمعار أومتيتي

وفاة عامل إثر انفجار داخل منجرة في بيتونيا

راشفورد يرد على عرض باريس سان جيرمان

هذه الأندية تنافس برشلونة على فيتور روكي

أهالي المعتقلين السياسيين يستنكرون تنفيذ السلطة حملة اعتقالات في رام الله

28 مارس 2023 . الساعة 23:27 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

استنكرت لجنة أهالى المعتقلين السياسيين في الضفة، حملة الاعتقالات المسعورة التي شنتها مساء اليوم أجهزة السلطة بحق معتقلين سياسيين سابقين، على خلفية الانفجار الذي وقع في منجرة ببلدة بيتونيا غربي رام الله. 

وأكدت اللجنة أن أجهزة السلطة تعمل على بث الشائعات وتلفيق الأحداث، لتبرير حملة اعتقالاتها بحق نخب الضفة ونشطاءها، والذين سبق أن اعتقلتهم قبل 9 أشهر وحققت معهم، وأطلقت سراحهم بعد شهور طويلة من التعذيب في زنازينها. 

وأضافت: "ما يؤكد زيف رواية أجهزة السلطة، أنها قامت سابقاً هي وقوات الاحتلال بتفتيش المنجرة تفتيشاً دقيقاً، وكانت المنجرة تحت تحفظ السلطة منذ حادثة الانفجار الأولى، وتشميعها بالشمع الأحمر". 

وحملت اللجنة السلطة المسؤولية الكاملة على ما جرى مساء اليوم، مبينة أن ما تقوم به الأجهزة هو محاولة بائسة لخلق رواية ومخطط يبرر لها ما تقوم به من تطبيقها للاتفاق مع الاحتلال في قمة العقبة وشرم الشيخ؛ للقضاء على المقاومة في الضفة.

واعتقلت أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، مساء اليوم الثلاثاء، الحاج منذر رحيب، والمواطنين نوح ومحمد هريش، ذوي المعتقل السياسي السابق، أحمد هريش، بعد اقتحام منازلهم لحظة الإفطار في بيتونا.

 واقتحمت أجهزة السلطة بأعداد كبيرة منزل المعتقل السياسي السابق أحمد هريش في بيتونيا، واعتقلت كلا من والده وشقيه، بعد مداهمة منزلهم وتفتيشه، فيما لم تجد المعتقل السياسي السابق أحمد هريش في المكان.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#اعتقال #رام الله #السلطة #اعتقال سياسي #أجهزة السلطة #أهالي المعتقلين السياسيين #معتقلون سياسيون

متعلقات

الأكثر قراءة