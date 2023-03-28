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15 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

28 مارس 2023 . الساعة 23:25 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

تصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل 15 عملاً مقاوماً، أدت لوقوع إصابتين في صفوف الاحتلال.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، 7 عمليات إطلاق نار، وعملية تصدي لاعتداءات المستوطنين، واندلاع المواجهات في 7 نقاط.

واندلعت المواجهات في كلا من كفر عقب بالقدس، وفي البيرة برام الله، وفي نابلس وسلفيت وبيت لحم والخليل.

وأطلق مقاومون النار صوب جنود الاحتلال في مستوطنة شاكيد واليامون وحاجز دوتان وسالم والجلمة في جنين، كما أطلقوا النار صوب الاحتلال في جبل جرزيم بنابلس، وبلعا بطولكرم، وتصدى المواطنون للمستوطنين في حوارة بنابلس.

وفيما يتعلق بالعمليات النوعية، فقد أصيبت مجندة خلال المواجهات في الخضر ببيت لحم ومستوطن بالحجارة ببلدة حوارة في نابلس.

وأطلق مقاومون النار على قوات الاحتلال في حاجز سالم والجلمة ودوتان ومستوطنة شاكيد وخلال اقتحام بلدة اليامون في جنين، وقرب بلدة بلعا في طولكرم.

المصدر / حرية نيوز
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#القدس #المقاومة #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية

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