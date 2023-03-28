الركراكي يعلق على واقعة "الإساءة العنصرية" بسبب وجبة سحور في إسبانيا

علق مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي على واقعة الإساءة العنصرية التي طالت بعثة "أسود الأطلس" في فندق إقامتهم بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وقالت صحيفة "as" الإسبانية إن عددا من موظفي فندق "يورو ستارز مدريد تاور" شاركوا صوراً عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، سخروا فيها من لاعبي "أسود الأطلس"، أثناء تناولهم وجبة السحور.

وقال الركراكي في مؤتمر صحفي الاثنين: "الشخص الذي قام بهذا السلوك يبلغ من العمر 18 عاما، ما فعله غير مقبول ونحن لا نقبل العنصرية، لقد قدمنا شكوى ضده".

وأضاف مدرب المغرب: "نريد أن نظهر سماحة الإسلام لذلك عفونا عنه، هذا الشخص ما زال شابا والمستقبل أمامه ولا نريد أن يأتي يوم ليقول إننا ظلمناه".

وختم المدرب المغربي بالقول: "أنا أدعوه لزيارتنا إن أراد الحضور معنا ليعرف الإسلام والأجواء الرمضانية، نحن متسامحون".

ويستعد أسود الأطلس لمواجهة بيرو اليوم الثلاثاء في مباراة ودية على ملعب "سفيتاس ميتروبوليتانو".

ويسعى المنتخب المغربي لمواصلة نتائجه المميزة منذ تألقه في مونديال قطر 2022، الذي أعقبه بفوز تاريخي على منتخب البرازيل وديا في طنجة 2-1 صباح الأحد الفائت.

المصدر / مواقع إلكترونية