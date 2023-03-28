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اعتقال باكستانيين خططا لضرب أهداف إسرائيلية وسط أثينا

28 مارس 2023 . الساعة 22:31 بتوقيت القدس
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أوقفت الشرطة اليونانية، رجلين باكستانيين، بشبهة تخطيطهما لضرب أهداف إسرائيلية في وسط أثينا.

وأوضحت الشرطة في بيانها أنه "بعد إجراءات منسّقة للشرطة اليونانية وجهاز الاستخبارات الوطني، تم تفكيك شبكة كانت تخطّط من الخارج لشنّ ضربات ضدّ أهداف مختارة بعناية على الأراضي اليونانية".

وأضافت أنّ الموقوفين "اختارا الهدف، وقاما باستكشاف المنطقة والتخطيط للهجوم"، مشيرة إلى أنّهما "تلقيا تعليمات نهائية" للتنفيذ.

ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن مصدر أمني الثلاثاء، أن الرجلين باكستانيان من أصل إيراني يبلغان من العمر 29 و27 عاما، وكانا يخططان لضرب أهداف إسرائيلية.

فيما قال بيان صادر عن مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إن الموساد "ساعد في إعداد المعلومات الاستخباراتية، والعلاقة مع إيران".

وذكر البيان أن "واقعة خطيرة تم إحباطها بنجاح، من قِبل قوات الأمن اليونانية"، مضيفا أن "هذه محاولة أخرى من قبل إيران ضدّ أهداف إسرائيلية ويهودية في الخارج".

وتابع بأنه "بعد بدء التحقيق مع المشتبه بهما في اليونان، ساعد الموساد في إعداد المعلومات الاستخباراتية للبنية التحتية، وطرق العمليات، والعلاقة مع إيران".

وأضاف: "تبين أن البنية التحتية للخلية التي تعمل في اليونان، هي جزء من شبكة إيرانية واسعة، تعمل من إيران، في العديد من البلدان".

المصدر / وكالات
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