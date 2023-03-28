قرار نهائي من برشلونة بشأن الُمعار أومتيتي

أكدت تقارير صحفية إسبانية صادرة صباح اليوم الثلاثاء 28 مارس أن نادي برشلونة حسم مستقبل مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي المعار إلى نادي ليتشي الإيطالي حتى نهاية الموسم الحالي 2022-2023.



ووفقًا لما أوردته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن إدارة برشلونة لا تريد إعادة المدافع المتوج بلقب مونديال 2018 إلى صفوف الفريق مجددًا، وقرر عرضه للبيع في الميركاتو الصيفي القادم.



وكانت إدارة النادي الكتالوني ترغب في إنهاء عقد أومتيتي، ثم وافقت على تمديد عقده حتى صيف 2026 مقابل قبوله بتخفيض راتبه، ليرحل بعدها في تجربة إعارة إلى نادي ليتشي.



وأوضح التقرير أن برشلونة يرغب في استغلال الحالة البدنية الجيدة وعودته للعب مع ليتشي بعد سلسلة طويلة من الإصابات؛ وذلك بعرضه للبيع بعد نهاية الموسم الحالي، حتى إذا لم يكن المقابل المالي الذي سيحصل عليه النادي كبيرًا.



وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى استعداد أندية عديدة للتعاقد مع المدافع الفرنسي الذي ستمنحه إدارة برشلونة الحق في دارسة العروض المقدمة والمفاضلة بينها لاختيار الأنسب منها بالنسبة إليه.



جدير بالذكر أن أومتيتي شارك في 15 مباراة مع ليتشي خلال الموسم الحالي 2022-2023، لعب خلالها 1216 دقيقة، مقابل 90 دقيقة فقط لعبها في مباراة واحدة مع برشلونة في الموسم الماضي 2021-2022، وفقًا لإحصائيات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.



وخلال مسيرته مع البلوغرانا لعب المدافع الفرنسي 133 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها هدفين وقدّم تمريرة حاسمة واحدة، وتُوج مع الفريق بسبعة ألقاب هي الدوري الإسباني (2) وكأس ملك إسبانيا (3) وكأس السوبر الإسباني (2).

المصدر / وكالات