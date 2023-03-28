هذه الأندية تنافس برشلونة على فيتور روكي

قالت تقارير إعلامية إسبانية إن نادي برشلونة ليس الفريق الوحيد الذي يسعى للتعاقد مع المهاجم البرازيلي الشاب فيتور روكي، نجم نادي أتلتيكو باراناينسي، مشيرة إلى أن أندية باريس سان جيرمان الفرنسي وأرسنال وتشيلسي الإنجليزيين هي الأخرى تخطط لضم اللاعب.



وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" في تقرير لها، أنه وبالرغم من رغبة برشلونة في التعاقد مع روكي منذ فترة، اللاعب وعائلته لم يغلقوا باب التفاوض مع الفرق الأخرى التي تنافس النادي الكتالوني على ضم اللاعب، اعتبارًا من يونيو القادم.وأضافت الصحيفة الكتالونية أن جوفينال فيريرا والد اللاعب روكي،

حل اليوم الثلاثاء بلندن، وفق ما كشف عنه عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، مشيرة إلى أنه وقبل أيام من الآن كان بالعاصمة الفرنسية باريس، على اعتبار أن باريس سان جيرمان مهتم باللاعب أيضًا.



وأشار ذات المصدر إلى أن هذه الجولة الأوروبية لوالد روكي، ستقوده نهاية هذا الأسبوع إلى برشلونة، لبدء محادثات مع مسؤولي النادي الكتالوني الذين يصرون على ضم اللاعب رغم قواعد اللعب المالي النظيف، ومعاناة الفريق من الأزمة المالية.وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" قد أشارت في تقرير سابق لها إلى أن أكثر شيء

يجذب برشلونة نحو روكي، هو بنيته الجسدية، حيث يبدو في عمر 23 عامًا رغم أنه لم يتجاوز الـ18، بالإضافة إلى قدرته على اللعب في مركزي رأس الحربة والجناح الأيسر، وإلى جانب ذلك، سيكون روكي قادرًا على الالتحاق بالنادي سريعًا، حال تمت الصفقة، مُستفيدًا من قانون الفيفا الذي يمنح المواهب الصغيرة حق الانتقال إلى دول أخرى بعد بلوغ سن الـ18.

المصدر / وكالات