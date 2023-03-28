كتائب القسام تنشر سيرة ومسيرة الشهيد المشتبك أمير أبو خديجة من طولكرم

دشّنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، سيرة ومسيرة الشهيد المشتبك أمير عماد أبو خديجة (25 عاماً)، والذي ارتقى خلال اشتباك مع قوات الاحتلال في عزبة شوفة جنوب شرق طولكرم.

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ونشرت كتائب القسام في موقعها الرسمي، مجموعة من الصور الخاصة بالشهيد، مرتدياً بزته العسكرية، وخلفه رايات حركة المقاومة الإسلامية حماس، وحاملاً بندقيته الرشاشة.

وفي مقطع فيديو يوثّق وصية الشهيد أبو خديجة، قال: "يا إخوتي لا تتردَّدوا في محاربة المحتل الذي يتوغل في أراضينا، ولا تتراجعوا عن مساعدة المقاومين في الضفة أينما كانوا، فإنّ الله لا يضيع أجر المحسنين".

ووجّه حديثه للشعب الفلسطيني قائلاً: "يا شعب الثوار يا من صبرتم على الظلم والعدوان، يا من قدَّمتم الشهداء والأسرى والجرحى، وبذلتم الغالي والنفسي فداءً لله والدين والوطن، ويا من دافعتم بصدوركم العارية عن مسرى رسول الله الكريم، لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن شاء الله، والنصر حليفنا طال الزمن أو قصر، وإن هذا المحتل مصيره إلى زوال بإذن الله".

وذكر الشهيد أبو خديجة أنه نوى الجهاد في سبيل الله، سائلاً أن يكون من المدافعين عن دين الحق، والساعين لإعلاء كلمة الله ونصرة المظلومين ومحاربة الظالمين، وأن يكون من الشهداء.

وزفّت حركة حماس الشهيد المقاوم أبو خديجة، مؤكدة أن ارتقاء المقاومين لن يوقف ثورتنا المجيدة دفاعًا عن المسجد الأقصى المبارك وحمايته من مخطّطات الاحتلال ومستوطنيه.

المصدر / فلسطين أون لاين