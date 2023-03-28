بيلاروسيا: قرّرنا استضافة أسلحة نووية روسية بعد سنوات من ضغوط الناتو

قالت بيلاروسيا، اليوم الثلاثاء، إنها قرّرت استضافة أسلحة نووية تكتيكية روسية بعد سنوات من الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة وحلفاؤها بهدف تغيير توجّهها السياسي والجيوسياسي.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم السبت، أن موسكو ستتطلع في المستقبل لنشر أسلحة نووية تكتيكية في حلفتها القوية وجارتها روسيا البيضاء، مما يصعّد المواجهة مع الغرب.

وبرّرت وزارة الخارجية في بيلاروسيا قرارها التعاون مع روسيا بالقول في بيان أصدرته، اليوم الثلاثاء، إن مينسك تعمل على حماية نفسها من الغرب.

وأضافت في البيان “على مدى العامين ونصف العام الماضية، تعرّضت جمهورية بيلاروسيا لضغوط سياسية واقتصادية وإعلامية غير مسبوقة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وحلفائهما في حلف شمال الأطلسي وكذلك من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.

وتابع البيان "في ظل هذه الظروف والمخاوف المشروعة والمخاطر الناتجة عنها على الأمن القومي، تجد بيلاروسيا نفسها مضطرة للرد بتعزيز قدراتها الأمنية والدفاعية".

وأشارت مينسك إلى أن الخطط النووية الروسية لا تتعارض مع الاتفاقيات الدولية لحظر الانتشار النووي كون بيلاروسيا نفسها لن تكون لديها سيطرة على الأسلحة.

المصدر / وكالات