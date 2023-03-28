أنشيلوتي يرد رسمياً على عرض منتخب البرازيل

نفى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد الإسباني، صحة الأنباء التي تتحدث عن قرب رحيله عن قيادة النادي الملكي، مع نهاية منافسات الموسم الجاري.



وكانت مصادر صحفية عدة، تحدثت عن رحيل مرتقب لأنشيلوتي عن تدريب ريال مدريد، تحضيراً لتوليه الإدارة الفنية في المنتخب البرازيلي خلفاً للمستقيل تيتي، عقب الخروج من ربع نهائي مونديال قطر 2022.



وقال أنشيلوتي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أنا سعيد هنا وأريد البقاء في ريال مدريد، لقد قلت ذلك مرات عديدة، إنني أريد البقاء في ريال مدريد لبقية حياتي".وعلى الرغم من تصريحات رئيس الاتحاد البرازيلي ونجوم السامبا التي غازلوا من خلالها أنشيلوتي، فإن المدرب الإيطالي، البالغ من العمر 63 عاماً، أكد عدم وجود أي اتصال مع مسؤولي البرازيلي لتولي تدريب منتخب بلادهم خلال المرحلة المقبلة.



وسيطر الغموض على مستقبل أنشيلوتي مع ريال مدريد، مع اقترابه بشدة من خسارة لقب الدوري الإسباني لصالح الغريم التقليدي برشلونة، الذي يتصدر منافسات الليغا برصيد 68 نقطة، متقدمًا بفارق 12 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.وتؤمن جماهير ريال مدريد بحاجة الفريق للحصول على مدرب جديد، حال فشل أنشيلوتي في الحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا؛ إذ تنتظر النادي الملكي موقعة صعبة أمام تشيلسي الإنجليزي في ربع النهائي.



جدير بالذكر أن ريال مدريد خاض تحت قيادة أنشيلوتي هذا الموسم 43 مواجهة عبر مختلف المسابقات، أحرز الفوز في 30 منها، مع التعادل في 6 مباريات والخسارة في 7 لقاءات، لكن المدرب الإيطالي فقد الكثير من بريقه بعد الخسارة في 3 مواجهات كلاسيكو متتالية أمام المدرب الشاب تشافي هيرنانديز.

المصدر / وكالات