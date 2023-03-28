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المرابطة خديجة خويص تدعو لتكثيف الرباط في الأقصى خلال شهر رمضان

28 مارس 2023 . الساعة 15:10 بتوقيت القدس
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المرابطة خديجة خويص

دعت المرابطة المقدسيّة خديجة خويص، إلى تكثيف الرباط في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، مؤكدة أن أشكال الرباط متعدّدة، ومنها الإفطار في ساحاته.

وأوضحت المرابطة خويص أن "الإفطار في الأقصى عبادة، كما الصلاة والرباط والاعتكاف"، مضيفة أنها "عبادة مغلفة بإغاظة العدو".

وتتواصل الدعوات للرباط في المسجد الأقصى وشدِّ الرحال إليه، وأداء صلاة التراويح فيه والإفطار في ساحاته، للتصدّي لمخططات الاحتلال ومستوطنيه.

ونفذ عشرات المستوطنين اليوم، جولات استفزازية في الأقصى، وأدّوا طقوساً تلمودية، واستمعوا إلى شرح حول الهيكل المزعوم، ورافقهم عضو الكنيست السابق المتطرّف إيهودا غليك.

وأدَّى آلاف المصلّين، مساء أمس، صلاتي العشاء والتراويح في باحات المسجد الأقصى المبارك، في خامس أيام شهر رمضان المبارك.

وتمكن قرابة 50 ألف مصلٍ من أداء صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك، رغم تضييقات الاحتلال وعراقيله وإجراءاته في البلدة القديمة.

وأكد مختصون أن الاحتلال الإسرائيلي يشنُّ حربًا دينية على المسجد الأقصى المبارك، بهدف السيطرة عليه، والرباط والحشد المستمر في باحاته هو السبيل لإفشال مخطّطاته.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #الاعتكاف #الرباط في الأقصى #خديجة خويص

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