"هيئة الأسرى": الأسير "دقة" تعرّض لانتكاسة جديدة ودخل مرحلة حرجة

حذَّرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، من خطورة الحالة الصحية للأسير وليد دقة المصاب بسرطان في النخاع الشوكي، والمعتقل منذ 38 عاماً، والذي تم نقله مؤخراً إلى مستشفى برزلاي في الداخل المحتل، بعد تعرّضه لانتكاسة جديدة، حيث دخل مرحلة الخطر الحقيقي.

وأوضح محامي الهيئة كريم عجوة، الذي أنهى زيارته للأسير دقة قبل قليل، أن وليد يمر بحالة غير مستقرة ناتجة عن التهاب رئوي حاد، وأن نقله إلى المستشفى كان بسبب معاناته من دوخة وانخفاض في الهيموجلوبين، حيث أجريت له عدَّة فحوصات طبية في عيادة السجن، وبعد ذلك نُقل إلى المستشفى ومؤشر فحص الدم كان حينها 7.

وقال عجوة: "أبلغني وليد أنه تم إجراء فحوصات طبية جديدة له عند نقله إلى المستشفى، وتم إدخال أنبوب لمنطقة الرئة لسحب السوائل ومعرفة أسباب الالتهاب الرئوي الحاد الذي يعاني منه، بالإضافة إلى معاناته من آلام الظهر والرجلين، وإرهاق وهزل عند التحدّث".

وأضاف: إن "وليد يخضع لتخطيط قلب باستمرار، وتم وضع أنبوب أكسجين للتنفس عن طريق الأنف له، ومن المقرّر أن يخضع اليوم لتصوير منطقة الصدر، وحتى هذه اللحظة لم يتوصل الأطباء إلى سبب الالتهاب الرئوي الحاد، وهناك نزول يومي في وزنه".

ودعت الهيئة للتحرّك الفوري لإنقاذ حياة الأسير القائد وليد دقة، وأن يكون هناك تدخل فوري للإفراج عنه، حتى يتم تشخيص حالته بشكل حقيقي، ونقله إلى العلاج اللازم والمناسب في إحدى المستشفيات المؤهلة لذلك.

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والأسير دقة (60 عامًا) من بلدة باقة الغربية بأراضي عام 1948، معتقل منذ 25 من آذار/ مارس 1986 وهو من عائلة مكوّنة من ثلاث شقيقات و6 أشقاء، علمًا أنه فقدَ والده خلال سنوات اعتقاله، وهو أحد أبرز الأسرى في سجون الاحتلال، وساهم في العديد من المسارات في الحياة الاعتقالية للأسرى، وخلال مسيرته الطويلة في الاعتقال أنتج العديد من الكتب والدراسات والمقالات، وساهم معرفيًا في فهم تجربة السّجن ومقاومتها.

يُشار إلى أن الاحتلال أصدر بحقه حُكمًا بالسّجن المؤبد، جرى تحديده لاحقًا بـ(37) سنة، وأضاف الاحتلال عام 2018 على حُكمه عامين ليصبح (39) سنة.

ومؤخرًا ثبتت إصابته بنوع نادر من السرطان في النخاع، وهو بحاجة إلى علاج ومتابعة حثيثة، علمًا أنّه يقبع في "سجن عسقلان".

المصدر / فلسطين أون لاين