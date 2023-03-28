مطلوب مترجم للعمل في "أونروا"

إعلان توظيف صادر عن الأونروا بغزة تعلن فيه عن وظيفة شاغرة بمسمى وظيفي ( مُترجم ) Translator وفقاً لما يلي :

مهام الوظيفة

• يترجم المراسلات والتقارير والتدريب والمواد الأخرى من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية والعكس ، مما يضمن أن النص المترجم ينقل المعنى والنبرة الأصلية.

• يعمل كمترجم عربي / إنجليزي عند الاقتضاء أثناء الاجتماعات والدورات التدريبية والتقييمات في منشآت الأونروا.

• يقرأ مواد معينة حول المبادئ الإنسانية والحماية العامة والعنف القائم على النوع الاجتماعي وحماية الطفل وإجراء البحوث الخاصة لضمان المصطلحات الخاصة بكل قطاع.

• يؤسس ويحافظ على معجم مع حماية المصطلحات الخاصة باللغتين الإنجليزية والعربية.

• تدقيق النصوص باللغتين الإنجليزية والعربية للتأكد من دقة القواعد النحوية والإملائية وعلامات الترقيم.

• يساعد فرق الحماية في أي مهام إدارية ، حسب التوجيهات.

• إعداد السجلات والتحقق منها والاحتفاظ بها وتحديثها في أشكال محددة لاستخدامها من قبل الموظفين المعنيين. ينشئ ، باستخدام تطبيقات الكمبيوتر القياسية ، نسخًا احتياطيًا للسجلات.

• يقوم بمعالجة الكلمات وغيرها من واجبات الكمبيوتر كما هو مطلوب.

• يعمل كسكرتير في الاجتماعات ويأخذ دقائق وفقًا لذلك.

الكفاءات

تطبق القيم الأساسية للأمم المتحدة الخاصة بالاحتراف والنزاهة واحترام التنوع والكفاءات الأساسية للتواصل والعمل مع الناس والسعي لتحقيق النتائج افتراضيًا. بالإضافة إلى الكفاءات التالية:

- التخطيط والتنظيم

- اتباع التعليمات والإجراءات

- تطبيق الخبرة الفنية

مؤهلات الوظيفة

- دبلوم / بكالوريوس في اللغة الإنجليزية أو الترجمة أو مجال ذي صلة.

- القدرة على تشغيل جهاز كمبيوتر باستخدام معالجة الكلمات ، ونشر ورقة ، وتطبيقات قاعدة البيانات.

- يشترط أن يكون لديك خبرة لا تقل عن سنتين في أعمال الترجمة والترجمة الفورية باللغتين العربية / الإنجليزية والعكس.

- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثًا وكتابة.

ملاحظات هامة

- هذه الوظيفة عقد محدود المدة ، سنة واحدة ، قابل للتجديد (حسب الحاجة والأداء وتوافر التمويل)

- الراتب الشهري : 1،103.70 دولارًا أمريكيًا في النطاق د.

- قد يتم تطبيق شروط الخدمة والمزايا الأخرى.

المؤهلات المرغوبة

• المعرفة بالموضوع المتعلق بالحماية مثل العنف القائم على النوع الاجتماعي وحماية الطفل.

طريقة التسجيل

- رقم هذه الوظيفة هو 204844

- اسم الوظيفة باللغة الانجليزية هو | Translator

- عند التسجيل بالموقع واختيار الدولة لن تجد دولة فلسطين وإنما ستجد الأراضي الفلسطينية باللغة الانجليزية كالتالي:

( State of Palestine )

- على المعنيين التسجيل وعمل حساب في موقع (inspira.un.org ) الخاص بوظائف الأمم المتحدة والبحث عن الشاغر المذكور عبر إدخال رقم او اسم الوظيفة (باللغة الإنجليزية)

- ملاحظة | يمكنكم مشاهدة فيديو يساعد في عملية التسجيل من خلال الرابط التالي :

https://youtu.be/zd7hfwWz24g

- ينتهى التسجيل لهذه الوظيفة بتاريخ 3/4/2023