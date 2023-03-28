جماهير غفيرة تُشيّع الشهيد لولح في نابلس

شيَّعت جماهير فلسطينية غفيرة اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد عمير محمد لولح (23 عاماً)، والذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال خلال مجزرة نابلس قبل أكثر من شهر.

وانطلق موكب التشييع بمراسم عسكرية من مستشفى النجاح، ومن ثم توجّه إلى قرية زواتا بنابلس، لإلقاء عائلته نظرة الوداع الأخيرة، قبل الصلاة عليه ودفنه بمقبرة البلدة.

وصدح المشاركون بهتافات مطالبة بالانتقام لدماء الشهداء، والرد على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني.

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ونعت حركة حماس إلى جماهير شعبنا الفلسطيني الشهيد البطل عمير لولح، مؤكدة أن ثورتنا مستمرة وشهداءنا منارات على طريق النصر والتحرير، ودماءهم لن تذهب هدراً.

ودعت حماس أبناء شعبنا إلى تصعيد المقاومة في وجه الاحتلال المجرم، ومواصلة استهداف قواته وقطعان مستوطنيه، دفاعاً عن مدننا ومقدّساتنا وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك.

وكان لولح يخضع للعلاج في مستشفى النجاح منذ إصابته خلال اقتحام قوات الاحتلال نابلس وبلدتها القديمة، بتاريخ 22 شباط/ فبراير الماضي.

واستُشهد في تلك العملية الشهيدان حسام اسليم، ومحمد الجنيدي، بعد محاصرتهما في أحد المنازل، إلى جانب كوكبة من الشهداء.

المصدر / فلسطين أون لاين