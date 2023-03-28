وظيفة شاغرة في مستشفى سمو الشيخ حمد للتأهيل والأطراف الصناعية

إعلان توظيف صادر عن مستشفى سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية يعلن فيه عن حاجته لشغل وظيفة مهندس شبكات ودعم فني حسب التفاصيل التالية:

- نوع العقد: عقد سنوي

- الدوام: دوام كامل

- ملخص الوظيفة: تشغيل وإصلاح شبكات الكمبيوتر وبيئات الحوسبة ذات العلاقة بما في ذلك الخوادم وبرامج الأنظمة وبرامج التطبيقات والأجهزة والتكوينات.

المسئوليات والمهام

- الإعداد والتخطيط لبناء شبكة الاتصالات والإنترنت، وتركيب وتشغيل أجهزة الشبكات ووضع كافة أجهزة الحاسب داخل نطاق عمل هذه الشبكة سواء كانت شبكة اتصال داخلية LAN أو خارجية WAN

- انشاء بيئة الشبكات عن طريق تصميم وتكوين النظام وتثبيته وتحديد معاييره وتنفيذها.

- تصميم وتكوين واختبار برامج الشبكات وأجهزة الكمبيوتر وبرامج نظم التشغيل.

- اختبار وتركيب وتشغيل برامج النظم والتطبيقات الجاهزة وإعدادها للعمل.

- تصميم حلول جديدة وتنفيذها وتحسين مرونة البيئة الحالية، وترقية شبكة البيانات إلى أحدث إصدار.

- مراقبة أداء الشبكات لتعزيز أدائها واستكشاف أي مشاكل بها.

- تنسيق الوصول إلى شبكة المعلومات واستخدامها، وضبط وتحديد صلاحيات وحدود استخدامها والتأكد من كفاءتها.

- تأمين أنظمة الشبكات ودعم وإدارة بيئة جدار الحماية لتتوافق مع سياسة أمن تكنولوجيا المعلومات، وحماية البيانات والبرامج والأجهزة من خلال تنسيق وتخطيط وتنفيذ إجراءات أمان الشبكة، وإجراء الصيانات الدورية والحماية من أي اختراق أو سرقة بيانات.

- الرقابة على أمن الدخول إلى الشبكة والأنظمة التشغيلية الأخرى واستخداماتها بالتنسيق مع المستخدمين المعنيين، وتوفير سبل الدعم الفني لكافة التطبيقات.

- استكشاف الأخطاء وإصلاحها وتشخيصها وحلها في الأجهزة والبرامج ومشاكل الشبكة والنظم الأخرى.

- استبدال أجزاء أجهزة الشبكة المعيبة عند الحاجة.

- إجراء عمليات الإصلاح من الكوارث والنسخ الاحتياطي للبيانات عند الحاجة.

- اصلاح برامج الحماية من الفيروسات وتطبيقات البريد الإلكتروني وتكوينها ومراقبتها.

- مراقبة أداء الشبكة لتحديد ما إذا كان يلزم إجراء تعديلات.

- التشاور مع مستخدمي الشبكة حول حل مشاكل النظام الحالية.

- تشغيل وحدات التحكم الرئيسية لمراقبة أداء الشبكات وأنظمة الكمبيوتر.

- ربط أجهزة الخوادم وإدارتها بالكامل وإجراء الصيانة الدورية وحل أي مشاكل قد تحدث مع مرور الوقت.

- المشاركة في تحديد وتقييم واختيار نظم ولوازم تجهيز الشبكة والسيرفر وأجهزة الحاسوب

- التصميم والتحديث المستمر للشبكة والخوادم والتأكد من جاهزيتها بما يخدم واقع الاحتياج.

- التأكد من الكفاءة والجاهزية الفنية والتشغيلية لسيرفرات قواعد البيانات والأنظمة والأجهزة المشغلة لها.

- تصميم وفحص وتحديث عمل الشبكة الرئيسية والشبكة الداخلية وكافة المعدات الحاسوبية والتقنية وأنظمة الدعم المختلفة المستخدمة.

- القيام بالصيانة والمتابعة الدورية والمستمرة والوقائية للأجهزة وأنظمة التشغيل المساعدة للتأكد من مدى جاهزيتها ومتابعة أدائها وتعديلها وتحديثها.

- المشاركة في تدريب مستخدمي تقنية المعلومات في المؤسسة لاستخدام الأجهزة وأساليب التقنيات الحديثة.

- المشاركة في وضع المواصفات الفنية للأجهزة والمعدات التقنية قبل شرائها.

- متابعة عقود الصيانة مع الشركات القائمة على ذلك

- متابعة أمور الشبكة الآمنة

- القيام بأي مهام أخرى يكلف بها في مجال تكنولوجيا المعلومات.

- تقديم التقارير إلى رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات لمناقشته وتحديد الأهداف الخاصة بالعمل وسياسات وتحديثات حالة الشبكة.

المؤهلات والخبرات التعليمية المطلوبة:

- التعليم الأساسي: بكالوريوس في تخصص "هندسة حاسوب واتصالات" أو هندسة أنظمة الحاسوب أو علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، او أي تخصص ذو علاقة.

- الخبرة الأساسية: خبرة لا تقل عن سنتين في مجال التخصص

القدرات والمهارات الشخصية:

- مهارات اللغة الإنجليزية: جيدة جدا، اللغة العربية بطلاقة.

- مهارات متقدمة في استخدام الحاسوب

- قدرة على الاتصال الفعال والعمل بروح الفريق.

- تحمل المسؤولية وحسن التصرف في المواقف الطارئة.

- الرغبة في التعلم وتطوير الذات

- القدرة على تحمل ضغوط العمل.

الكفاءات المحددة / الفنية / الوظيفية:

- القيادة المشتركة والكفاءات المهنية

- معرفة واسعة في إدارة الشبكات السلكية واللاسلكية.

- معرفة واسعة في بروتوكولات الشبكات وإعدادها.

- معرفة في طرق حماية وتأمين الشبكات السلكية واللاسلكية.

- خبرة متقدمة في إدارة أجهزة الشبكات المختلفة وتشغيلها وبرمجتها.

- خبرة متقدمة في بروتوكولات Routing.

- مهارة في تحليل مشاكل الشبكة ومعالجتها.

- معرفة جيدة بأنظمة تشغيل لينكس وويندوز سيرفر.

- خبرة في خدمات الشبكة (High availability , DHCP , DNS , AD , File Share , )

- خبرة في الانظمة الافتراضية

- معرفة في اجهزة التخزين المركزية (SAN , NAS)

- معرفة في انظمة CCTV

- متابعة عمليات النسخ الاحتياطي

- معرفة في كتابة (Python) automation scripting

- يفضل مع يحمل شهادات دولية MCSA-CCNA-RHCE…

طريقة التسجيل

- على الراغبين بتقديم الطلبات تعبئة النموذج وارسال السيرة الذاتية على عنوان الرابط التالي:

https://forms.gle/WD7qDZ2ui7JJQrMt5

- آخر موعد لاستقبال الطلبات هو نهاية عمل يوم الثلاثاء الموافق م04/04/2023