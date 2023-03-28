المدرّب المقترح لتدريب شباب جباليا

غزة/ مؤمن الكحلوت:

يبحث مجلس إدارة نادي شباب جباليا تعيين مدرب جديد يقود فريق كرة القدم في بطولة الدوري الممتاز الموسم القادم.

ووضع المجلس عدَّة خيارات على الطاولة، من بينها الإبقاء على المدرب عماد الغرباوي الذي قاد الفريق بشكل مؤقت في الجولات الثلاث الأخيرة من بطولة الدوري خلفًا للمدرب السابق أحمد عبد الهادي، حيث يعرف الغرباوي أوضاع الفريق جيدًا خاصة وأنه يعمل مدرّبًا مساعدًا منذ أكثر من 10 سنوات، بالإضافة لعدَّة أسماء أخرى من المدربين المخضرمين والشباب.

ويسعى المجلس لترتيب أوراق الفريق في الموسم القادم، بعد خروج أكثر من لاعب من القوام الأساسي للفريق أبرزهم الثلاثي وسام سلامة وأمجد أبو عودة وعماد السبع، حيث سيتم التعاقد مع لاعبين جدد بالإضافة للحفاظ على بعض اللاعبين.

واستعاد النادي لاعبه السابق يوسف سالم، بعد انتهاء عقده مع نادي الصداقة، بينما تم تجديد عقد حارس المرمى إسماعيل المدهون للاستمرار مع الفريق الموسم القادم، كما يتم التفاوض مع لاعبين آخرين للتواجد رفقة الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويعيش شباب جباليا أوضاع مستقرة منذ عدَّة سنوات، باستثناء الموسم قبل الماضي الذي هرب منه من شبح الهبوط في اللحظات الأخيرة، وسرعان ما استعاد هيبته ودخل في المربع الذهبي في بطولة الدوري السابق واحتل المركز الرابع على سلّم جدول ترتيب المسابقة برصيد 34 نقطة.

وجدّدت جميع أندية الدرجة الممتازة لمدربيها للبقاء في منصبهم الموسم القادم باستثناء نادي شباب جباليا، الذي لم يحسم هوية مدرّبه القادم.