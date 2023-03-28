معصوب بالموز والقشطة

المكونات:

تكفي أربع أشخاص.

3 أكواب دقيق أسمر.

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ماء بحسب الحاجة.

ملعقتان كبيرتان سمن.

كيلو غرام موز مهروس.

كوب حليب سائل

علبتا قشطة.

طريقة التحضير:

في وعاء، نضع الدقيق، الزيت والملح.

أضيفي الماء تدريجيًا واعجني حتى نحصل على عجينة متماسكة.

قسمي العجينة الى قسمين ثم افردي كل قسم على سطح صلب مرشوش بالدقيق.

في مقلاة مدهونة بالزيت، ضع العجين حتى يتحمر مع تقليبه من الجهتين.

كسرِّي الخبز وضعيه في وعاء الخلاط الكهربائي وافرميه.

في مقلاة على نار متوسطة نضع السمن والخبز المفروم، نقلبه حتى يتحمص.

أضيفي الموز المهروس وقلبيه مع الخبز مدة 5 دقائق.

أضيفي الحليب وقلبي المكونات على النار حتى تصبح كالعجينة.

في صينية، ضعي نصف كمية المعصوب لتشكيل الطبقة الاولى.

أضيفي علبة قشطة وفوقها وزعي القليل من العسل ثم كرري الخطوة مرة ثانية، ثم قدميه.