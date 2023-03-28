فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

وظيفة شاغرة في مستشفى سمو الشيخ حمد للتأهيل والأطراف الصناعية

انخفاض ملحوظ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

حصار عسكري مشدَّد على حوّارة يشل حياة المواطنين والحركة التجارية

المدرّب المقترح لتدريب شباب جباليا

الاحتلال يواصل حصار نابلس لليوم الــ4 ويشدّد الخناق على حوارة

معصوب بالموز والقشطة

شوربة لبنانية

رقائق البطاطا والجبن البارميزان

ميني تاكو دجاج بالتورتيلا

"الجنايات الكبرى" بغزة تصدر أحكامًا بالسجن المؤبّد و15 سنة في قضية مخدرات

معصوب بالموز والقشطة

28 مارس 2023 . الساعة 13:01 بتوقيت القدس
...
معصوب بالموز والقشطة

المكونات:

تكفي أربع أشخاص.

3 أكواب دقيق أسمر.

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ماء بحسب الحاجة.

ملعقتان كبيرتان سمن.

كيلو غرام موز مهروس.

كوب حليب سائل

علبتا قشطة.

طريقة التحضير:

في وعاء، نضع الدقيق، الزيت والملح.

أضيفي الماء تدريجيًا واعجني حتى نحصل على عجينة متماسكة.

قسمي العجينة الى قسمين ثم افردي كل قسم على سطح صلب مرشوش بالدقيق.

في مقلاة مدهونة بالزيت، ضع العجين حتى يتحمر مع تقليبه من الجهتين.

كسرِّي الخبز وضعيه في وعاء الخلاط الكهربائي وافرميه.

في مقلاة على نار متوسطة نضع السمن والخبز المفروم، نقلبه حتى يتحمص.

أضيفي الموز المهروس وقلبيه مع الخبز مدة 5 دقائق.

أضيفي الحليب وقلبي المكونات على النار حتى تصبح كالعجينة.

في صينية، ضعي نصف كمية المعصوب لتشكيل الطبقة الاولى.

أضيفي علبة قشطة وفوقها وزعي القليل من العسل ثم كرري الخطوة مرة ثانية، ثم قدميه.

تويتر تويتر
#شهر رمضان #المعصوب #وصفة يمنية

الأكثر قراءة