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المغالطون

رقائق البطاطا والجبن البارميزان

28 مارس 2023 . الساعة 12:51 بتوقيت القدس
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البطاطا والجبن

المكونات:

4 حبات بطاطا منظفة جيدًا.

4 ملاعق زيت نباتي.

ربع ملعقة بودرة ثوم.

ربع ملعقة بودرة بصل.

نصف ملعقة بقدونس.

ملح.

4 ملاعق كبيرة جبن بارميزان.

طريقة التحضير:

سخني الفرن قبل البدء وضعي ورق الزبدة بالصينية.

قطعي البطاطا الى شرائح متوسطة السماكة.

قلّبي البطاطا مع الملح والبهارات وزيت الزيتون ونصف كمية جبن البارميزان.

ضعي البطاطا في الصينية، وأدخليها لفرن متوسط الحرارة لمدة 30 دقيقة مع التقليب كل 10 دقائق.

عندما تحمر شرائح البطاطا وزعي باقي الجبن ثم أدخليها إلى الفرن مرة أخرى حتى يذوب الجبن.

زينيها بالبقدونس ثم قدميها.

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#سفرة رمضان #مقبلات #رقائق البطاطا #جبن البارميزان

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