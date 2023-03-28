ميني تاكو دجاج بالتورتيلا

المكوّنات:

(تكفي لأربعة أشخاص).

3 خبز تورتيلا.

ملعقة كبيرة زبدة.

300 غرام صدر دجاج مقطع إلى مكعبات متوسطة الحجم.

بصلة مفرومة.

حبة فليفلة خضراء مفرومة.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

كوب كريمة طبخ.

كوب جبن موزاريلا.

بقدونس مفروم للتزيين.

طريقة التحضير:

قطعي أرغفة خبز التورتيلا بواسطة كوب شاي فوهته دائرية الشكل لتشكيل أرغفة صغيرة الحجم.

في مقلاة على النار، أذيبي الزبدة، ثم أضيفي الدجاج وقلبيه حتى ينضج.

أضيفي البصل وقلبيه مع الدجاج حتى يذبل.

أضيفي الفليفلة الخضراء ثم ننكه بالملح، الفلفل الأسود، البابريكا والثوم البودرة.

اتركي الخليط على النار حتى تنضج المكونات.

أضيفي كريمة الطبخ واتركي الخليط على النار حتى يغلي.

احشي دوائر خبز التورتيلا بالحشوة، وصفيها بجانب بعضها في صينية فرن دائرية.

وزعي الجبن على الوجه، ثم أدخلي الصينية إلى فرن محمى على حرارة 180 درجة مئوية حتى يذوب الجبن تمامًا.

زّيني وجه الصينية بالبقدونس المفروم ثم نقدمها.