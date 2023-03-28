"الجنايات الكبرى" بغزة تصدر أحكامًا بالسجن المؤبّد و15 سنة في قضية مخدرات

أصدرت هيئةُ الجنايات الكبرى حكمًا بالسجن المؤبّد على المدان (أ/ج) وغرامة مالية بقيمة (20.000) دينار أردني، أو الحبس سنتين بدلًا منها.

وأُدين المتهم بحيازة مواد مخدّرة بقصد الاتّجار المؤثمة وفق المواد (1،2،28 فقرة 1، 35) من قانون المخدّرات والمؤثرات العقلية الفلسطيني رقم (7) لسنة 2013م.

كما أُدين بتزوير مستند رسمي المؤثّمة بالمادّتين (332، 338) من قانون العقوبات الفلسطيني رقم (74) للعام 1936م والمعاقب عليها بالحبس عشر سنوات، وتداول مستند رسمي مزوّر المؤثم بالمادة (340)، بدلالة المادة (338) من ذات القانون.

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وقالت: إن المتهم المذكور: "حاز مواداً مخدّرة من نوع (حشيش وأترمال وروتانا) بعد ورود معلومات إلى شرطة مكافحة المخدرات".

وقَضت أيضاً بمعاقبة المتهمين (س/ع) و(خ/ز) بالسجن مدّةَ (15) سنة مع النفاذ تخصم منها مدَّة التوقيف، وتغريمهما بغرامة مالية قدرها (15.000) دينار أردني أو الحبس سنتين بدلًا منها؛ وذلك عمّا أدينوا به من تهم حيازة مواد مخدّرة بقصد الاتجار أيضاً، بالإضافة إلى مصادرة المضبوطات وإتلاف المواد المخدرة.

يُذكر أنّ هيئة الجنايات الكبرى مشكّلة من قبل المجلس الأعلى للقضاء؛ لتطبيق سياسة عقابية رادعة لمروّجي وتجار المخدرات والقضاء على تلك الآفة الخطيرة التي تؤثّر في المجتمع واستقراره، مع الالتزام بأحكام القانون وضمان سرعة الفصل في تلك القضايا.

المصدر / فلسطين أون لاين