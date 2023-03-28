28 مارس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 28 مارس/ آذار العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1853 اندلاع حرب القرم بين روسيا من جهة والدولة العثمانية وفرنسا وبريطانيا وسردينيا من جهة أخرى.

اندلاع حرب القرم بين روسيا من جهة والدولة العثمانية وفرنسا وبريطانيا وسردينيا من جهة أخرى. 1978 وفاة وديع حداد أحد القادة المؤسسين لحركة القوميين العرب والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وفاة وديع حداد أحد القادة المؤسسين لحركة القوميين العرب والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. 1994 جيش الاحتلال يعدم بدم بارد ستة من قادة حركة فتح في قطاع غزة مع أجواء التسوية والمباحثات.

جيش الاحتلال يعدم بدم بارد ستة من قادة حركة فتح في قطاع غزة مع أجواء التسوية والمباحثات. 2001 عملية استشهادية بالقرب من محطة وقود قلقيلية، نفها فادي عطا الله عامر من قلقيلية، ما أدى إلى مقتل اثنين من الإسرائيليين وإصابة 4 آخرين وتبنت العملية حركة حماس.

عملية استشهادية بالقرب من محطة وقود قلقيلية، نفها فادي عطا الله عامر من قلقيلية، ما أدى إلى مقتل اثنين من الإسرائيليين وإصابة 4 آخرين وتبنت العملية حركة حماس. 2022 استشهاد القسامي أحمد سعد بعد قتله 4 صهاينة في نابلس.

استشهاد القسامي أحمد سعد بعد قتله 4 صهاينة في نابلس. 2005 إصابة سبعة مقدسيين بعد الاعتداء عليهم بالضرب من قبل مستوطنين تدفقوا على البلدة القديمة في القدس بذريعة احتفالهم بعيد المساخر لدى اليهود.

إصابة سبعة مقدسيين بعد الاعتداء عليهم بالضرب من قبل مستوطنين تدفقوا على البلدة القديمة في القدس بذريعة احتفالهم بعيد المساخر لدى اليهود. 2006 إجراء انتخابات الكنيست السابع عشر، والشرطة الإسرائيلية في القدس تغلق المسجد الأقصى وتمنع المصلين من أداء صلواتهم فيه بحجة الخوف من التوتر الذي يمكن أن ينجم بين المسلمين واليهود في هذا اليوم.

إجراء انتخابات الكنيست السابع عشر، والشرطة الإسرائيلية في القدس تغلق المسجد الأقصى وتمنع المصلين من أداء صلواتهم فيه بحجة الخوف من التوتر الذي يمكن أن ينجم بين المسلمين واليهود في هذا اليوم. 2007 القمة العربية في الرياض تقر إعادة تفعيل المبادرة العربية للتسوية مع الكيان العبري.

المصدر / فلسطين أون لاين