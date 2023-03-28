الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، صافيًا بوجه عام ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلها العام بقليل، الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الطقس يوم الأربعاء

الأربعاء: غائمًا جزئيًا إلى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها بحدود درجتين مئويتين وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الطقس يوم الخميس

الخميس: يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية والفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الطقس يوم الجمعة

الجمعة: يكون الجو غائمًا جزئيًا وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

المصدر / فلسطين أون لاين