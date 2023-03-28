صفقة جديدة في دوري الدرجة الممتازة

غزة / مؤمن الكحلوت:

أعلن نادي اتحاد الشجاعية عن أول صفقاته الصيفية بضم اللاعب اللاعب أحمد الغزالي قادما من نادي اتحاد بيت حانون الرياضي.

ووقع الغزالي على كشوفات الشجاعية رسميا، ليدافع عن ألوان الفريق في بطولة الدوري الممتاز الموسم المقبل.

وجاء التعاقد مع الغزالي بتوصيات من مدرب الفريق هيثم حجاج، لتعويض رحيل اللاعب محمود سلمي لنادي اتحاد بيت حانون.

ويسعي الشجاعية لتعزيز صفوف الفريق بعدد من اللاعبين، بهدف المنافسة على الألقاب الموسم القادم، حيث فقدها في المواسم الأخيرة، بسبب عدم وجود ذخيرة من اللاعبين على دكة البدلاء.

وسبق للاعب الغزالي أن لعب لناديي الجلاء ونماء من قبل، كما تم اختياره لمعسكر المنتخب الأولمبي قبل عامين، ويلعب في مركز الهجوم، ويمتاز بالمراوغة والسرعة والمهارة الجيدة.

ولم تضح الرؤية لنادي الشجاعية بخصوص تجديد عقد اللاعبين يسار الصباحين وثائر أبو عبيدة، ولم يعلن النادي عن بقائهما أو رحيلهما، حيث يسعي مجلس الإدارة لترتيب أوراق الفريق للموسم القادم.

ويحتاج الفريق لتدعيم صفوفه في الجبهة اليسرى بعد رحيل اللاعب مصطفى حسب الله، ومركزي الدفاع والهجوم في حال رحل الصباحين وأبو عبيدة، وكذلك للاعب في مركز خط الوسط.