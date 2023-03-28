مقترح جديد لموعد إقامة بطولة كأس غزة

غزة / مؤمن الكحلوت:

قدمت بعض أندية غزة مقترحاً لإقامة بطولة كأس غزة في شهر أغسطس القادم، قبل بداية الموسم القادم، على أن تُلعب بقائمة الموسم الجديد.

وتبحث الأندية عقد اجتماعاً لها خلال الأيام القليلة القادمة، لبحث موضوع اطلاق بطولة كأس غزة عقب نهاية شهر رمضان المبارك.

وقال محمود قشطة عضو مجلس إدارة نادي شباب رفح لـ" "، أن ناديه تلقى نسخة من المقترح المقدم من قبل الأندية، وسيبحث الملف المشاركة خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي سيعقد مساء الثلاثاء.

وأكد قشطة، أن النادي يرغب بالمشاركة في بطولة الكأس، لكنه لن يكون عقبة في توجه الأندية بقرارها بالمشاركة من عدمها، مُشيراً إلى أن ناديه سيدرس كافة المقترحات واتخاذ القرار المناسب.

ويتطلع النادي لتحقيق لقب جديد الموسم الحالي، بعدما خسر لقب بطولة الدوري الممتاز في الجولة الأخيرة لصالح جاره الخدمات، حيث تعتبر بطولة الكأس المحببة للزعيم والذي يعتبر أكثر الأندية التي فاز بلقبها على مدار التاريخ.