مستوطنون يعتدون على شاب فلسطيني في القدس

اعتدى عدد كبير من أنصار اليمين المتطرّف والمستوطنين، الليلة، على سائق سيارة أجرة فلسطيني في مدينة القدس المحتلة.

وأظهر مقطع مصوّر العشرات من أنصار اليمين، يركضون تجاه سيارة الأجرة، ويهاجمونها، كما أوضح المقطع أن السائق حاول الفرار من المكان، لتصطدم السيارة بمركبة أخرى كانت في محطة وقود.

وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن "أعمال شغب عنيفة... قام بها عشرات المستوطنين في شارع "بن تسفي" في القدس، وقام مثيرو الشغب بقطع الطريق، ووقع هجوم على سائق سيارة أجرة، أصيب خلاله أحد المارة بجروح طفيفة، وتضررت سيارة الأجرة".

المصدر / فلسطين أون لاين