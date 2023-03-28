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23 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال الـ24 ساعة الأخيرة

28 مارس 2023 . الساعة 00:16 بتوقيت القدس
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تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث سجّل 23 عملاً مقاوماً، بينها 5 عمليات إطلاق نار، وعمليتا إلقاء عبوات ناسفة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، إلقاء زجاجتين حارقتين، إلى جانب 3 عمليات تصدٍ للمستوطنين وتحطيم مركبة لمستوطن، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 10 نقاط مواجهة.

واندلعت مواجهات في كل من الطور والمسجد الأقصى في القدس المحتلة، وسنجل والمغير في رام الله، وفي مخيم عسكر ودير شرف وحوارة بنابلس، وقلقيلية وأريحا والخليل.

وفيما يتعلّق بالعمليات النوعية، شهدت نابلس إطلاق النار خلال اقتحام مدينة نابلس ومخيم عسكر وحاجز شافي شمرون.

وفي جنين، ألقى مقاومون عبوات ناسفة والنار على قوات الاحتلال في حاجز الجلمة في جنين، وعلى حاجز سالم العسكري.

وأطلق المقاومون النار على قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم عقبة جبر في أريحا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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