الصحة تدين اعتداء المستوطنين على طواقمها في نابلس

دانت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الإثنين، اعتداء المستوطنين على سيارة مستشفى طولكرم الحكومي قرب بلدة بيتا جنوب محافظة نابلس.

وأوضحت الوزارة، أن السيارة كانت تنقل عينات مخبرية وأدوية مستعجلة، تعرّضت للاعتداء والتكسير من قبل المستوطنين، ما تسبّب بتأخرها وتعرّض الطواقم بداخلها للهلع.

وكان المستوطنون اعتدوا على سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مساء اليوم، في أثناء نقلها المصابين بحوارة، وقاموا بتكسير زجاجها، الأمر الذي دانته الوزارة.

وبيّنت الوزارة أن هذه الاعتداءات على مراكز العلاج وطواقم العمل الصحي، والممارسات التي تعرقل حركة سيارات الإسعاف والطواقم، في ازدياد، الأمر الذي يتنافى مع المواثيق والحقوق الدولية كافّة.

واعتبرته اعتداءً متعّمدًا على الحق الكامل في تأدية الواجب الإنساني العلاجي المكفول بالاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان.

ودعت الوزارة المنظمات الدولية للتدخل لوقف جرائم الاحتلال ومستوطنيه، ولجمهم عن تنفيذ ممارساتهم العنصرية ضد الفلسطينيين، والمؤسسات الحكومية وحتى الدولية.

المصدر / فلسطين أون لاين