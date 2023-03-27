البيت الأبيض: النظام المصرفي الأميركي آمن

قال البيت الأبيض، اليوم الإثنين، إن النظام المصرفي الأمريكي آمن على الرغم من الضغوط التي تتعرّض لها بعض المؤسسات بعد انهيار مصرفين في الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين "بسبب الإجراءات الحاسمة التي رأيناها… من إدارتنا والهيئات التنظيمية المصرفية وكذلك من وزارة الخزانة، فإن النظام المصرفي آمن".

وزاد انهيار مصرفي (سيليكون فالي) و(سينجنتشر) المخاوف من انتقال العدوى لمصارف أخرى، مما دفع المسؤولين الأمريكيين إلى التدخل.

اقرأ أيضًا: خطة ضخمة بهدف إنقاذ بنك أمريكي جديد من الانهيار





المصدر / وكالات