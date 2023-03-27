تعرَّف إلى التفاصيل.. امرأة تقتل 6 أشخاص في إطلاق نار بأميركا

قتلت امرأة تبلغ من العمر (28 عامًا)، 6 مواطنين منهم 3 أطفال بالرصاص في إطلاق نار بمدرسة مسيحية خاصة في ناشفيل بولاية تنيسي الأميركية، أمس الإثنين، قبل أن تطلق الشرطة النار وتقتل المهاجمة.

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وقال دون أرون المتحدث باسم شرطة ناشفيل للصحفيين إنهم بدؤوا يتلقون بلاغات عن أحد يطلق النار عند مدرسة كوفينانت في الساعة 10:13 صباحًا بالتوقيت المحلي، وسمع أفراد الشرطة دوي إطلاق نار قادمًا من الطابق الثاني للمدرسة.

وذكر أرون أن مطلقة النار كانت تحمل على الأقل بندقيتين شبه آليتين ومسدّسًا، وأطلق شرطيان من فريق مكون من خمسة أفراد النار عليها فيما وصفه أرون بأنه بهو وماتت بحلول الساعة 10:27 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وقالت الشرطة إن مطلقة النار امرأة تبلغ من العمر (28عامًا)، من ناشفيل، وكانت الشرطة قد قالت في وقت سابق إن المهاجمة مراهقة على ما يبدو، دون أن تعلن عن هويتها.

وأصبحت عمليات إطلاق النار العشوائي المميتة أمرًا شائعًا في الولايات المتحدة، لكن أن تنفذ امرأة الهجوم يعد أمرًا غير معتاد.

وأربعة فقط من أصل 191 عملية إطلاق نار عشوائي منذ عام 1966 نفذتها مهاجمة، وذلك بحسب قائمة مركز (ذا فايولنس بروجكت)، أو "مشروع العنف"، وهو مركز أبحاث غير ربحي.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن يريد من الكونجرس بذل المزيد من الجهود لوقف العنف المسلّح.

وقال جون هاوزر المتحدث باسم مستشفى مونرو كاريل جونيور للأطفال في فاندربيلت في بيان إنه أُعلنت وفاة ثلاثة تلاميذ بعد وصولهم إلى المستشفى مصابين بطلقات نارية.

وأفادت الشرطة بأن المهاجمة أطلقت النار على ثلاثة من العاملين فأردتهم قتلى.

وقال أرون إن أحدًا لم يصب بطلقات نارية عدا القتلى.

وطُلب من أولياء الأمور التجمّع عند كنيسة قريبة.

ووفقًا للموقع الإلكتروني للمدرسة التي تأسّست في عام 2001، تتبع كوفينانت كنيسة العهد المشيخية في ناشفيل وتضم حوالي 200 طالب.

وأفادت قناة تلفزيونية محلية بأن المدرسة تخدم مرحلة ما قبل المدرسة وحتى طلاب الصف السادس ونظّمت برنامجًا تدريبيًا عمليًا على الرماية في عام 2022.

المصدر / وكالات