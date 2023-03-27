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بالصور الهندي يدعو الفلسطينيّين في الضفة والداخل المحتل لشدِّ الرحال للأقصى

27 مارس 2023 . الساعة 22:36 بتوقيت القدس
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خلال مسيرة بغزة

دعا عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" سهيل الهندي أهلنا بالضفة والداخل المحتل إلى شدِّ الرحال للمسجد الأقصى وحمايته من مخططات الاحتلال الصهيوني.

وقال الهندي خلال وقفة جماهيرية بغزة نصرة للمسجد الأقصى ودعمًا للضفة المحتلة: "إن المعتكفين تصدّوا لمخطّطات الاحتلال الصهيوني في المسجد الأقصى المبارك".

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وأكد الهندي أن العدو المجرم لا يفهم إلا لغة البارود والنار، مشدّدًا على أن غزة سند وعون وترقّب الأحداث لحظة بلحظة.

وحذَّر المجتمع الدولي من أن سلوك الاحتلال سيحوّل الصراع إلى صراع ديني.

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وبشأن الأسرى في سجون الاحتلال، أكد الهندي أن حرية أسرانا قريبة، مردفًا "المقاومة وعلى رأسها كتائب القسام إذا وعدت أوفت".

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأقصى #الاحتلال #سهيل الهندي #جماس

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