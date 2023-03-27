جريمة مروّعة بمصر.. ذبح مؤذّن داخل أحد المساجد

أقدم شخص في مصر على ذبح مؤذن متطوّع في مسجد محمد حسن عقب صلاة التراويح غرب الإسكندرية، لأنه منع والده من رفع الأذان.

وحدثت الواقعة المروّعة في منطقة الورديان غربي الإسكندرية، حيث تلقّى أمن الاسكندرية بلاغاً بمقتل مؤذّن متطوّع بأحد المساجد.

وقال مدير أمن الإسكندرية إنه تلقى إخطاراً من مأمور قسم شرطة مينا البصل يفيد ببلاغ بمقتل المؤذن حسن عبد الله الجمل المتطوّع بزاوية محمد حسن.

وتبيّن من خلال التحقيقات أن الجاني لديه العديد من القضايا الإجرامية المتنوّعة، ويدعى "بودة"، والذي اعترف بالواقعة وأقر بالجريمة عقب سماع شكوى والده من المؤذّن المجني عليه، والذي رفض أن يرفع أذاني المغرب والعشاء ثاني أيام رمضان، الأمر الذي جعل والده يترك المسجد قبل التراويح.

وبعد سماع الشكوى أحضر الجاني السكين واتجه إلى المؤذّن المتطوّع وتشاجر معه، وفي أثناء المشاجرة قام بذبحه.

ويُذكر أن الجاني "بودة" كان معه أخاه، وبالتالي حبست نيابة مينا البصل بالإسكندرية عليه وعلى أخيه مدَّة 4 أيام على ذمَّة التحقيق.

المصدر / وكالات