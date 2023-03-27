50 ألفاً يؤدّون صلاة التراويح في المسجد الأقصى

أدَّى الآلاف من المصلين مساء اليوم الإثنين، صلاتي العشاء والتراويح في باحات المسجد الأقصى، وذلك في خامس أيام شهر رمضان، رغم العراقيل الكثيرة التي تفرضها قوات الاحتلال في محيط المسجد وفي البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

وأدَّى قرابة 50 ألف مصلٍ صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك، وذلك بعد ساعات من قمع قوات الاحتلال المعتكفين في المصلّى القبلي.

وتوافد المئات من المقدسيّين وفلسطينيي الداخل الفلسطيني المحتل، لأداء صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك، رغم التضييقات والحواجز التي تفرضها سلطات الاحتلال.













المصدر / فلسطين أون لاين